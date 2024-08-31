Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 286,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1534 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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