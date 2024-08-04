Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 286,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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