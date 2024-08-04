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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1896 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1896 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1896 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 286,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1896
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1896 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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