Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1903 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1903 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1903 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 817,215

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1903
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (1)
  • CoinsNB (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (6)
  • Höhn (4)
  • Katz (1)
  • Künker (9)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (5)
  • TMAJK sro (2)
  • Varesi (1)
  • WAG (7)
  • Zöttl (1)
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1903 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1903 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1903 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск