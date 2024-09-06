Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1903 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 817,215
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1903
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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