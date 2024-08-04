Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1880 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 99,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1880
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4570 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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