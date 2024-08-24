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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1880 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1880 A
Средняя цена 710 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 марка 1880 D
Средняя цена 390 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 марка 1880 E
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 марка 1880 F
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 марка 1880 G
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 марка 1880 H
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 марка 1880 J
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
10 марок 1880 D Бавария
Средняя цена 270 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
2 марки 1880 D Бавария
Средняя цена 610 $
Продажи
0 60

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1880 G Баден
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 марки 1880 G Баден
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 42

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1880 F Вюртемберг
Средняя цена 290 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
2 марки 1880 F Вюртемберг
Средняя цена 250 $
Продажи
1 74

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1880 J Гамбург
Средняя цена 490 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
10 марок 1880 J Гамбург
Средняя цена 280 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 марки 1880 J Гамбург
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 32

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
10 марок 1880 H Гессен
Средняя цена 630 $
Продажи
0 176

Мекленбург-Штрелиц

Аверс
Реверс
10 марок 1880 A Мекленбург-Штрелиц
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 58

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
10 марок 1880 A Пруссия
Средняя цена 260 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
2 марки 1880 A Пруссия
Средняя цена 280 $
Продажи
1 86

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
2 марки 1880 E Саксония
Средняя цена 710 $
Продажи
0 40
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