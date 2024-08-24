Монеты Германии 1880 года

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Имперские монеты
1 марка 1880 A
Средняя цена
710 $
Продажи
0
10
1 марка 1880 D
Средняя цена
390 $
Продажи
0
11
1 марка 1880 E
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
5
1 марка 1880 F
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
1 марка 1880 G
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
12
1 марка 1880 H
Средняя цена
150 $
Продажи
0
4
1 марка 1880 J
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
4
1 марка 1873-1887
Смещение штемпеля
Средняя цена
5100 $
Продажи
1
48
10 пфеннигов 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1874-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
120 $
Продажи
0
8
5 пфеннигов 1874-1889
Инкузный брак
Средняя цена
210 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
75 $
Продажи
0
16
Монеты Баварии
10 марок 1880 D Бавария
Средняя цена
270 $
Продажи
0
81
2 марки 1880 D Бавария
Средняя цена
610 $
Продажи
0
60
Монеты Бадена
10 марок 1880 G Баден
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
17
2 марки 1880 G Баден
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
42
Монеты Вюртемберга
10 марок 1880 F Вюртемберг
Средняя цена
290 $
Продажи
0
105
2 марки 1880 F Вюртемберг
Средняя цена
250 $
Продажи
1
74
Монеты Гамбурга
20 марок 1880 J Гамбург
Средняя цена
490 $
Продажи
0
62
10 марок 1880 J Гамбург
Средняя цена
280 $
Продажи
0
65
2 марки 1880 J Гамбург
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
32
Монеты Гессена
10 марок 1880 H Гессен
Средняя цена
630 $
Продажи
0
176
Мекленбург-Штрелиц
10 марок 1880 A Мекленбург-Штрелиц
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
58
Монеты Пруссии
10 марок 1880 A Пруссия
Средняя цена
260 $
Продажи
0
153
2 марки 1880 A Пруссия
Средняя цена
280 $
Продажи
1
86
Монеты Саксонии
2 марки 1880 E Саксония
Средняя цена
710 $
Продажи
0
40
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Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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