Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1880 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1880
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4085 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8750 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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