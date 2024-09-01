Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1880 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1880 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1880 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 74,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1880
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4085 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8750 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (9)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (2)
  • Münzenonline (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (12)
  • WAG (8)
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Kroha - October 7, 2017
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1880 G "Баден" на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1880 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1880 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск