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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1880 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1880 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1880 года A "Мекленбург-Штрелиц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1880
  • Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
5549 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
19012 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1880 A "Мекленбург-Штрелиц" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1880 "Мекленбург-Штрелиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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