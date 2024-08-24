Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1880 года A "Мекленбург-Штрелиц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1880
- Правитель Фридрих Вильгельм II (Великий герцог Мекленбург-Cтрелица)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Мекленбург-Штрелиц" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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