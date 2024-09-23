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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1880 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1880 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1880 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1880
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4600 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Numis.be (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
Германия 1 марка 1880 F на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1 марка 1880 F на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1880 F на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1880 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
5113 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Германия 1 марка 1880 F на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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