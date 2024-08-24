Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1880 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 58,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1880
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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