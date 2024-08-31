Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1880 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 245,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1880
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7713 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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