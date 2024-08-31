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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1880 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1880 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1880 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 245,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1880
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7713 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.

Сохранность
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  • Rhenumis (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Sonntag (5)
  • Teutoburger (13)
  • UBS (3)
  • WAG (9)
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Германия 10 марок 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1880 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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