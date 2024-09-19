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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1880 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1880 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1880 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 197,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1880
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1880 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1880 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1880 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 1 марка 1880 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
2420 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Германия 1 марка 1880 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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