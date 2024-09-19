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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1880 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1880 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1880 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 168,974

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1880
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6169 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 D "Бавария" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1880 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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