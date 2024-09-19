Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1880 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 168,974
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1880
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6169 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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