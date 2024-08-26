Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1880 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,169
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1880
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- UBS (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
12060 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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