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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1880 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1880 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1880 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,169

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1880
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Künker (7)
  • SINCONA (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
12060 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 G "Баден" на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1880 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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