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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1880 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1880 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1880 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 128,943

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1880
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6398 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Nomisma - July 23, 2021
Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1880 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1880 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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