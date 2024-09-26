Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1880 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 128,943
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1880
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1880 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6398 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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