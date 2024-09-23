Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1880 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,071,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1880
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2006.
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Дата 12 ноября 2021
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Дата 15 ноября 2017
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
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