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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1880 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1880 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1880 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,071,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1880
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • PAOLETTI (1)
Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе PAOLETTI - June 19, 2019
Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1880 A на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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