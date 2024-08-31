Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1880 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 109,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1880
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
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