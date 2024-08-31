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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1880 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1880 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1880 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 109,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1880
  • Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1880 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1880 H "Гессен" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1880 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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