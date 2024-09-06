Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1880 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1880 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1880 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 173,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1880
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2250 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Numis.be (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1880 E на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Германия 1 марка 1880 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 1 марка 1880 E на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1880 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1880 E на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1880 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск