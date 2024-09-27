Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1880 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 338,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1880
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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