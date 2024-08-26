Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1880 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1880
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1880 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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