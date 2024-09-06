Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1880 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 146,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1880
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4800 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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