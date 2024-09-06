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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1880 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1880 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1880 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 146,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1880
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1880 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4800 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Stack's - August 14, 2012
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1880 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1880 G на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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