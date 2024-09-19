Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 118,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 1400 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1898 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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