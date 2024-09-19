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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 118,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 1400 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Stack's - September 13, 2023
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 J "Гамбург" на аукционе Münzen & Medaillen - November 25, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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