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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1911 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1911 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1911 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 204,250

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1911
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 J "Гамбург" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1911 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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