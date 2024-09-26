Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1911 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 204,250
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1911
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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