Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1878 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1878
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1878 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30674 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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