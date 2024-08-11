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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1878 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1878 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1878 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1878
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1878 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30674 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1878 J "Гамбург" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1878 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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