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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1878 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1878 A
Средняя цена 520 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 марка 1878 B
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 марка 1878 C
Средняя цена 830 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 марка 1878 E
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 марка 1878 F
Средняя цена 470 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 марка 1878 G
Средняя цена 760 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 марка 1878 J
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1878 E
Средняя цена 350 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
20 марок 1878 D Бавария
Средняя цена 740 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
10 марок 1878 D Бавария
Средняя цена 250 $
Продажи
1 169
Аверс
Реверс
5 марок 1878 D Бавария
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 109

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1878 G Баден
Средняя цена 290 $
Продажи
0 128

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1878 F Вюртемберг
Средняя цена 270 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
5 марок 1878 F Вюртемберг
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 119

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1878 J Гамбург
Средняя цена 560 $
Продажи
0 322
Аверс
Реверс
10 марок 1878 J Гамбург
Средняя цена 290 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
2 марки 1878 J Гамбург
Средняя цена 580 $
Продажи
0 38

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
10 марок 1878 H Гессен
Средняя цена 660 $
Продажи
2 218

Монеты Мекленбурга

Аверс
Реверс
10 марок 1878 A Мекленбург-Шверин
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 234

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена 410 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
20 марок 1878 C Пруссия
Средняя цена 880 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
10 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена 240 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
10 марок 1878 B Пруссия
Средняя цена 55000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 марок 1878 C Пруссия
Средняя цена 510 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена 320 $
Продажи
0 273

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
20 марок 1878 E Саксония
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 марок 1878 E Саксония
Средняя цена 380 $
Продажи
0 103
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