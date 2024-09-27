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Монеты Германии 1878 года
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Имперские монеты
1 марка 1878 A
Средняя цена
520 $
Продажи
0
6
1 марка 1878 B
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
7
1 марка 1878 C
Средняя цена
830 $
Продажи
0
7
1 марка 1878 E
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
7
1 марка 1878 F
Средняя цена
470 $
Продажи
0
11
1 марка 1878 G
Средняя цена
760 $
Продажи
0
11
1 марка 1878 J
Средняя цена
330 $
Продажи
0
16
1 марка 1873-1887
Смещение штемпеля
Средняя цена
5100 $
Продажи
1
48
50 пфеннигов 1878 E
Средняя цена
350 $
Продажи
0
74
10 пфеннигов 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1874-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
120 $
Продажи
0
8
5 пфеннигов 1874-1889
Инкузный брак
Средняя цена
210 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
75 $
Продажи
0
16
Монеты Баварии
20 марок 1878 D Бавария
Средняя цена
740 $
Продажи
0
132
10 марок 1878 D Бавария
Средняя цена
250 $
Продажи
1
169
5 марок 1878 D Бавария
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
109
Монеты Бадена
10 марок 1878 G Баден
Средняя цена
290 $
Продажи
0
128
Монеты Вюртемберга
10 марок 1878 F Вюртемберг
Средняя цена
270 $
Продажи
0
87
5 марок 1878 F Вюртемберг
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
119
Монеты Гамбурга
20 марок 1878 J Гамбург
Средняя цена
560 $
Продажи
0
322
10 марок 1878 J Гамбург
Средняя цена
290 $
Продажи
0
81
2 марки 1878 J Гамбург
Средняя цена
580 $
Продажи
0
38
Монеты Гессена
10 марок 1878 H Гессен
Средняя цена
660 $
Продажи
2
218
Монеты Мекленбурга
10 марок 1878 A Мекленбург-Шверин
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
234
Монеты Пруссии
20 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена
410 $
Продажи
1
86
20 марок 1878 C Пруссия
Средняя цена
880 $
Продажи
0
75
10 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена
240 $
Продажи
0
111
10 марок 1878 B Пруссия
Средняя цена
55000 $
Продажи
0
15
10 марок 1878 C Пруссия
Средняя цена
510 $
Продажи
0
32
5 марок 1878 A Пруссия
Средняя цена
320 $
Продажи
0
273
Монеты Саксонии
20 марок 1878 E Саксония
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
18
10 марок 1878 E Саксония
Средняя цена
380 $
Продажи
0
103
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Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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