Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1878 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,588
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
Сохранность
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hong Kong
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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