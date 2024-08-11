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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1878 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1878 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1878 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,588

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
29845 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Hong Kong - August 27, 2015
Продавец Hong Kong
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Baldwin's - August 27, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 B "Пруссия" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1878 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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