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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1878 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1878 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1878 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,564

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1878
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
15767 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
28387 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 12, 2002
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 12, 2002
Продавец Heritage
Дата 12 января 2002
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2001
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 13, 1999
Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 13, 1999
Продавец Heritage
Дата 13 августа 1999
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Германия 20 марок 1878 E "Саксония" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1878 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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