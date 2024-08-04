Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1878 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,564
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1878
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
15767 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 1999
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Где продать?
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