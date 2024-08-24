Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1878 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 516,471
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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