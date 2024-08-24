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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1878 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1878 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1878 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 516,471

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.

Сохранность
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1878 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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