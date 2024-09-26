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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года C "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года C "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (4)
Германия 1 марка 1878 C на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Германия 1 марка 1878 C на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1878 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
2890 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 1 марка 1878 C на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 C на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 C на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 C на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 1 марка 1878 C на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 C на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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