Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1878 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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