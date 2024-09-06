Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1878 года E "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 364,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1878 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2070 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS61 ANACS
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
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