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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1878 года E "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1878 года E "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1878 года E "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 364,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1878 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2070 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Bruun Rasmussen - February 18, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность F
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS61 ANACS
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1878 E на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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