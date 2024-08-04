Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Имперские монеты 50 пфеннигов Германской империи - Германия
50 пфеннигов 1875-1877
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1875 A 7,095,000 0 181875 B 2,799,000 0 151875 C 2,047,000 0 261875 D 4,668,000 0 251875 E 353,000 0 221875 F 874,000 0 131875 G 2,034,000 0 121875 H 175,000 0 271875 J 2,411,000 0 131876 A 34,475,000 0 601876 B 11,016,000 0 211876 C 10,945,000 0 271876 D 3,641,000 0 101876 E 4,127,000 0 101876 F 4,448,000 0 181876 G 1,797,000 0 121876 H 1,877,000 0 241876 J 3,589,000 0 191877 A 3,249,000 0 101877 B 3,691,000 0 151877 C 2,388,000 0 111877 D 3,004,000 0 151877 E 1,121,000 0 141877 F 1,311,000 0 181877 H 622,000 0 151877 J 1,526,000 0 10
50 пфеннигов 1877-1878
50 пфеннигов 1896-1903
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1896 A 389,000 0 1431898 A 387,000 0 1621900 J 192,000 3 1221901 A 194,000 0 471902 F 95,000 0 931903 A 384,000 0 2101896-1903 Смещение штемпеля - 0 1
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