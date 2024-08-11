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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года C "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года C "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года C "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,820,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21517 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (3)
  • Teutoburger (8)
  • WAG (4)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Heritage - September 9, 2019
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1877 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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