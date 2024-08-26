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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,097,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6763 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 760 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS66 ANACS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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