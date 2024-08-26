Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,097,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6763 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 760 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS66 ANACS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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