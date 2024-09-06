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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,799,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (6)
Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 B на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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