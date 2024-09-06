Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,799,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
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- Münzen Gut-Lynt (1)
- WAG (6)
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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