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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,296,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1353 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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