Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,296,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1353 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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