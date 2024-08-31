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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1876 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,641,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3919 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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