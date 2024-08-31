Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,641,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3919 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Münzen Gut-Lynt (1)
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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