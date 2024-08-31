Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года G "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,797,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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