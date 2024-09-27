Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года F "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,448,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 26851 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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