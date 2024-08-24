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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 622,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sonntag (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность F
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Германия 50 пфеннигов 1877 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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