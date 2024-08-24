Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 622,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Sonntag (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск