Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,337,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (12)
  • Heritage (2)
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rhenumis (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (10)
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1877 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск