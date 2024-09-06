Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,337,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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