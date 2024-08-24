Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1896-1903 года "Тип 1896-1903". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1896-1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1896-1903 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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