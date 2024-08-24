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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1896-1903 года "Тип 1896-1903". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1896-1903 года "Тип 1896-1903" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1896-1903 года "Тип 1896-1903" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1896-1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1896-1903 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1896-1903 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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