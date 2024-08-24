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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1876 года E "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,127,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Heritage - September 11, 2012
Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 E на аукционе Felzmann - February 21, 2011
Продавец Felzmann
Дата 21 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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