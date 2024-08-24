Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года E "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,127,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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