Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,746,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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