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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,746,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Bruun Rasmussen - June 25, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
К аукциону
Германия 50 пфеннигов 1877 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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