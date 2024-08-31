Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года F "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,311,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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