50 пфеннигов 1901 года A "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

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