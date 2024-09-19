Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1901 года A "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 194,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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