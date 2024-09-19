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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1901 года A "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1901 года A "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1901 года A "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 194,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1901 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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