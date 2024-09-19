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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,121,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Solidus Numismatik - November 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Solidus Numismatik - October 6, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 50 пфеннигов 1877 E на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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