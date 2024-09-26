Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года A "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,095,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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