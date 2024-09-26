50 пфеннигов 1875 года A "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2021.

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