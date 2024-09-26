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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года A "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года A "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года A "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,095,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (6)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Rauch (2)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (3)
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Hess Divo - March 6, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 6 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Stephen Album - January 18, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 18 января 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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