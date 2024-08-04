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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,315,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (8)
  • WAG (8)
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - May 21, 2020
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - May 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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