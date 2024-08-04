Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,315,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rauch (1)
- Teutoburger (8)
- WAG (8)
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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