Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Односторонний оттиск
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 PCGS
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 345 USD
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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