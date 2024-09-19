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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1877-1878" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (2)
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - January 4, 2010
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 PCGS
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 345 USD
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - January 4, 2010
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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