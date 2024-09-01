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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1876 года J "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года J "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года J "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,589,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - May 6, 2020
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - December 18, 2019
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - October 16, 2019
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Heritage - June 26, 2014
Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 J на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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