Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года J "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,589,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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