Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,004,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1748 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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