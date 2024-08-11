Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,004,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1748 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Grün (5)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Niemczyk (1)
  • WAG (2)
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 545 PLN
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1877 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск